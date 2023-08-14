長榮第2季合併營收673.85億元，季增0.83％，年減61.49％，稅後淨利50.92億元，季增0.98％，年減95.02％，每股盈餘2.41元；累計上半年合併營收為1342.11億元，年減61.19％，稅後淨利101.35億元，年減95.02％，毛利率21.31％，每股盈餘為4.79元。

長榮指出，第2季整體貨載量增加，但平均運價略呈下滑，合併營收較上一季增加5.58億元，由於認列未分配盈餘稅76.26億元，整體稅額較高，第2季稅後淨利僅較上季增加0.49億元。

陽明第2季合併營收350億元，稅後淨損1.3億元，每股虧損0.04元；累計上半年營收720億元，稅後淨利32.7億元，每股盈餘0.94元。陽明表示，上半年航運市場主要受到通貨膨脹壓力及全球經濟不穩定影響，且運價相較去年同期下滑，導致營收減少。根據法國海運諮詢機構Alphaliner航運市場供需成長預測，今年供給成長為8.5％高於需求成長1.4％，市場仍呈現供過於求局面，高通膨致使家庭購買力下降、產業鏈尚在去化庫存皆造成需求疲弱，然而俄烏戰爭若告一段落，戰後復原期所需的重建物資需求，將有望提升貨櫃航運需求。面對航運市場供需變化，陽明海運將審慎應對，適時調整航線布局與船隊規畫。

萬海第2季稅前淨利為19.84億元，所得稅費用費用達43.22億元，歸屬母公司單季稅後淨損23.40億元，主要是依法繳納一次性未分配盈餘稅所致，公司後續的船舶、碼頭等投資，預計未來年度做為所得稅扣抵。累計上半年合併營收為500.28億元，年減67.85％，稅後淨損44.59億元，每股虧損1.59元。

萬海上半年帳上的現金及約當現金達1,364.15億元，公司財務結構仍然穩健，負債比率為至38.24％，足以因應未來的資本支出及外在環境的挑戰。此外，今年前7個月已新交船舶共計16艘，年底前還有4艘13,000 TEUs及4艘3,000 TEUs將下水營運，2024～2025年預計有14艘新船投入，已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力。