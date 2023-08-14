寒舍第二季合併營收11.07億元，季減7.36％、但年增近1.11倍，營業利益0.83億元，雖季減41.7％、但較去年同期大幅轉盈，均創同期新高。稅後淨利0.39億元，雖季減達52.35％、但較去年同期大幅轉盈、創近6年同期高，每股盈餘0.43元則創同期次高。

累計寒舍上半年合併營收23.02億元，年增達72.3％、創同期新高，營業利益2.27億元，較去年同期大幅轉盈、為僅次於2013年的同期次高。稅後淨利1.21億元，較去年同期大幅轉盈、創近6年同期高，每股盈餘1.32元則創近8年同期高。

觀察寒舍第二季餐飲營收6.46億元，季減13.16％、但年增達96.5％，客房營收4.32億元，季增3.59％、年增達1.53倍。累計上半年餐飲營收13.91億元、年增達55.83％，客房營收8.5億元、年增達近1.18倍。

寒舍表示，第二季及上半年營運表現超越疫前，除了去年同期受疫情影響基期較低，主要受惠國際商旅快速回流、宴會需求續旺、端午清明雙連假與禮盒業績挹注，集團旗下各飯店住房與餐飲業績持續亮眼。

寒舍指出，春節後邁入國際商旅出差旺季，台北國際電腦展及MICE團客回流，間接拉抬第二季旗下飯店住房率。餐飲業務除推出優惠活動衝刺淡季動能，亦設計多元口味、新闢通路搶攻端午送禮商機，使今年端午禮盒業績達1150萬元，年增8％、較2019年跳增60％。

展望第三季，寒舍已展開年度送禮大檔的中秋節接訂作業，提前布局企業大單與電商通路銷售。同時，看好疫後餐飲市場復甦，集團廣邀各地知名米其林星廚與旗下餐廳合作，強化餐飲競爭力、優化用餐體驗，可望為集團營運增添強勁動能。