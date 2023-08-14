桌球明星江宏傑近來相當忙碌，除了演藝事業發展外，與前妻福原愛訟爭也相當激烈，傳江宏傑因此感到心力交瘁，動念在演藝工作與桌球界間擇一，甚至差點放棄合作金庫桌球隊的工作，好在友人即時勸回，不過也可見官司讓他人生到了34歲嚴重卡關。

前桌球國手江宏傑目前仍效力合作金庫商業銀行桌球，近年因為俊秀外貌跨足演藝圈，甚至與友人合資，去年在北市南港區開設桌球館，而他在2017年簽約華研國際，正式進入演藝圈，更接下《全明星運動會》紅隊領隊一職，而且連著4季出馬，在錄影與自主訓練下，江宏傑只能擠出一天與家人相處，此外還要兼顧《全明星觀察中》，事業可說是蒸蒸日上，但是他近日卻傳出因為家務事、演藝工作等心力交瘁，甚至動念放棄年薪近百萬合作金庫工作。

據《鏡週刊》報導，江宏傑曾向友人提問：「演藝工作與合庫桌球隊工作，究竟要選哪一個？」當時友人也給他中肯建議：「桌球是你熟悉的領域，去年你的桌球館開幕，就是想把桌球推廣給下一代，所以絕對不能放棄合庫的工作！」這才點醒了他真正熱愛的志業，畢竟星途難料，好好專注在本業上才是上策。