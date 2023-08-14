男星趙正平（趙哥）個性剛烈耿直，節目上的嗆辣發言總能帶來許多「笑果」，因此常是各大綜藝節目中的常客；而日前他到小S的節目中擔任嘉賓談論新聞事件，其中提到小S曾遭傳「家暴」登上新聞版面，對此，趙正平直白回應「終於，報應啊！」讓小S聽完臉色僵硬問：「你最大的願望就是我真的被家暴是不是？」趙正平才趕緊否認。

趙正平先前到節目《小姐不熙娣》中分享曾被標題嚇到的新聞，趙正平表示，有次看到小S受傷傳出「家暴」，讓他趕緊點進去看，怎料根本不是這麼一回事，讓他當時心想「唉唷！真的被家暴是不是？點進去看，結果不是，是自己摔車，自己幹嘛的，我就想說『終於報應啊！』幸災樂禍嘛！終於藏不住了啊！」一番話讓一旁的小S聽到後臉露尷尬。

接著，趙正平解釋，不是想看到小S被家暴，也提醒小S騎車要小心，更直呼「我們是那種人嗎？」小S則笑問「是啊！是不是很失望？你有沒有看到照片，我摔得很慘，我牙齒都飛了耶！」然而，趙正平也忍不住吐槽，當時若不是有提到騎腳踏車，還真的會誤會「說家暴，還真的像家暴，那次真是蠻嚇人的」。

事實上，小Ｓ曾在節目分享和姊妹淘去海外旅遊喝醉後，跌倒撞到左眼皮處，隔早一照鏡子，才知大事不妙，老公許雅鈞看到後也直言：「寶貝妳可不可以不要再害我了，妳跌那個位置真的很像家暴」，讓她想到許雅鈞當年被指家暴一事，愧疚地說：「我真的覺得對我老公很抱歉」。

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