因為物價狂漲達到減稅調整門檻，民眾所得稅有機會少繳一點！有媒體報導，明年綜合所得稅免稅額，可望調高5千元到9萬7千元，標準扣除額調高6千元至13萬元，薪扣額則將調高1萬以上，後年報稅將會很有感。

根據自由時報報導，明年綜所稅免稅額可望由9.2萬調高至9.7萬元、調高5000元，標準扣除額從12.4萬調高至13萬元、調高6000元；薪資所得及身心障礙特別扣除額則由20.7萬調高至21.7萬元以上，調高1萬元以上最多。此外，綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。

以雙薪4口之家計算，上述這些綜所稅免稅額、這扣除額調高後，報稅時合計可多扣除5.2萬元，按照適用稅率5％至40％來計算，將可省稅2600元到2萬800元；如果是單身上班族，則可多扣2.1萬元，等於少繳1050元到8400元。

財政部指出，實際減稅調整情況將於年底公告，明年實施、後年報稅適用。