上下班尖峰時間人潮眾多，搭乘大眾交通工具難免會和他人發生肢體碰撞，一名女子日前上班搭捷運因快要遲到，她見車廂門邊還有一點空間就擠上車，豈料後方的男子也跟著上車，她感覺到自己的臀部正緊貼著對方的生殖器，她將這段崩潰的經歷PO上網，吸引網友熱烈討論。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，捷運尖峰時間的旅客非常多，車廂經常擠得如沙丁魚般，她也不介意，但上周五（11日）早上她在松山新店線要轉車，因她已快遲到，加上車門邊有僅剩的小空間，她自認很瘦就擠上車。

沒想到後方一名男子也跟著擠進去，當下原PO感受到對方的生殖器緊緊貼著她的臀部，她稍微往前挪動卻又擠到前方的女乘客，所幸她只搭一站就下車，「不然我真的會瘋掉」。她說，男子可能不是故意的，因此只能自認倒楣，奉勸女生尖峰時刻盡量不要站在門邊，否則遇到類似情況根本無處可躲。

貼文引發網友，「他一定是故意的，正常人都會避免接觸避免誤會，他不是白痴就是變態」、「不可能不是故意的啦！男生一定有感覺 再怎樣擁擠，正常人一定會自己避免接觸到，這顯然就是故意的」、「我是同志啦！我也被女生的奶貼過，我也覺得超不舒服好嗎？」、「難免碰到正常，男生也會被頂到，但通常一碰到就會覺得很不好意思，會自己縮回去，不會像磁鐵一直貼著」。

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