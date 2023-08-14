台股今（14日）以16585.41點開出，隨後下跌超過160點，權值股台積電挫低8元，觸及538元，AI族群表現不一，緯創下跌逾5%，廣達小漲2元，觸及225.5元。

台股上周五（11日）下跌33.45點，收在16601.25點，成交值為2871.33億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超75.23億。自營商賣超69.61億，投信買超22.15億，外資及陸資賣超27.77億。

美股四大指數漲跌不一，道瓊上漲105.30點（或0.30%）至35281.40點，那斯達克指數挫低93.15點（或0.68%）至13644.85點，標普500指數挫低4.78點（或0.11%）至4464.05點，費城半導體指數跌82.47點（或2.29%）至3514.55點，台積電ADR下跌2.81美元（或2.96%）至91.99美元。