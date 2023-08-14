副總統賴清德特使團出訪巴拉圭過境美國紐約，13日下午（台北時間14日凌晨）與不同領域的台美青年面對面座談，賴清德致詞時表示，為了下一世代的台灣，他期盼能推動國家希望工程，鏈結台灣各領域的人才，打造為民主和平、創新繁榮以及公益永續的台灣，而大家就是他要網羅的跨國際人才，涵蓋許多領域。

賴清德聽取他們各自在美闖蕩築夢之心路歷程，並肯定青年的專業表現，盼都能為台灣繼續努力。他說，今天希望聆聽大家的意見，特別是有別於國內的想法及做法，讓這次的互動成果更豐碩。

座談中，8位在美國東岸重要學術及產業機構擔任要職之旅美台灣青年，成員中有專長於量子科技與晶片設計，有於生醫領域擔任重要管理職，也有專精人工智慧領域相關法律研究的律師，有許多成功社宅規劃投入經驗的建築師以及投身語言教育、文學領域的專業者。

會中幾位青年代表依序分享各自所學專長以及在美闖蕩築夢之心路歷程，現場互動氣氛相當熱絡。賴清德也肯定他們的專業表現，期盼都能為台灣繼續努力。

包括總統府祕書長林佳龍、副祕書長黃重諺、外交部次長俞大㵢、駐美國代表處大使蕭美琴、駐紐約辦事處大使李光章、「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等亦出席是項活動。