佳能目前業務以Video Image(影像應用產品)、車載及Edge AI三大領域為主，其中Video Image及光學模組訂單穩定，可說是今年營運重要支撐。

佳能第2季營收10.99億元，季成長18.3%，營業毛利為2.62億元，季增31.7%，單季合併毛利率為23.85%，季增2.41個百分點，營業淨損亦由第1季的5908萬元降至2926萬元，在業外挹注下，單季稅後盈餘為6017萬元，單季每股盈餘0.21元，順利轉虧為盈。

佳能上半年合併營收為20.28億元，年減19.24%，營業毛利為4.61億元，年減16.68%，合併毛利率為22.75%，年減0.7個百分點，營業淨損為8834萬元，稅後淨損為637萬元，每股淨損為0.02元。

展望第3季，佳能表示，第3季接單仍以Video Image(影像應用產品)及光學模組為主，客戶訂單穩定，營收展望樂觀，本業亦可望順利轉虧為盈。

就各產品來看，佳能表示，目前影像應用產品出貨符合預估規劃，業務部門也積極與客戶跟進洽商2024的產品專案。AI相關的車用及監控系統，2023的專案數高於去年，雖然國際情勢影響了出貨量，但在AI&邊緣運算的匯整下，公司光學設計製造技術受到肯定，與客戶洽商的專案也考量到2024年、2025年佈局。

因應多變國際情勢，佳能企業製造中心仍分大陸東莞、台灣五股及越南，每一製造中心各有其條件，佳能表示，將會考量客戶的最佳利益及相關的客觀條件，再與客戶協商出合適的生產廠區。

佳能企業除業務推廣及產品製造考量外，也積極因應全球ESG趨勢，調整相關公司治理及氣候因應碳管理，增加國際客戶的向心力，預計2023年可出第一本ESG報告書。