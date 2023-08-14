蘋果公司推出的藍芽耳機AirPods pro一個要價7千多元，若不見了真的很心痛！一名女子10日去板橋海底撈吃飯，離開時忘了帶走AirPods pro，於是打電話請店經理尋找，但隔天看手機定位發現，耳機竟然跑去樹林，嚇得報警處理，才發現是被員工撿回家，還反覆開啟充電盒使用，痛批「海底撈真的超扯，是小偷吧！」

原PO在Dcard表示，10日遺失AirPods pro後，她透過手機定位功能確認是吃飯時掉在板橋海底撈店內，於是晚上11點多打去請店經理尋找卻找不到，沒想隔天11日上午11點耳機的定位從板橋跑到樹林去了。原PO懷疑是被其他客人拿走，緊張地立刻報警，衝到樹林分局做筆錄，並請店家幫忙調閱監視器，害怕竊賊重新設定後，耳機就再也找不回，但看了定位一整天，耳機都在樹林。

原PO表示，耳機遺失一整天後，11日晚上接到一名海底撈板橋店主管來電，聲稱是服務人員收桌時看到耳機，放口袋後不小心帶回家了，但原PO反問「可是我看定位，我的耳機（充電盒）被反覆開啟，代表有被使用...」，對此主管則說還要再了解。

原PO表示，隔天請男友去海底撈拿回耳機，主管也解釋耳機充電盒被開啟的原因，可能是同事家的小孩不小心打開，同時也送一袋零食當作是給他們的補償，但原PO事後越想越不對勁，「怎麼會耳機帶回去一整天，直到晚上才告訴自己的主管不小心把客人的東西帶回去？是不是有點誇張？」

據《東森新聞》報導，海底撈回應，此事是員工未即時交接引起雙方誤會，目前已親自向顧客說明，也已加強事發門市的教育訓練。