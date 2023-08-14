影帝梁朝偉日前被瞎傳密戀大陸25歲女星程瀟，更誇張的是，女方還被指為梁朝偉生下孩子，傳聞遭程瀟駁斥，在報導截圖寫下大大的「假」，並直呼：「假得離譜！」此事在網上傳開，梁朝偉情史也被挖出，他多年前受訪時曾說出，曾和一位女星拍吻戲吻到全身發抖，也是最適合拍吻戲的人，而這位女星就是張曼玉。

梁朝偉和張曼玉1984年合作《新紮師兄》，當時2人有吻戲，和張曼玉當天吻到全身發抖，讓梁朝偉印象深刻，後來拍2人在2000年拍《花樣年華》，一拍就是15個月，梁朝偉和張曼玉朝夕相處，不只培養絕佳默契，兩人長期投入角色情緒中，導致電影殺青後仍難抽離，梁朝偉坦言：「我對入戲完全沒有問題，但抽離真的很難。」張曼玉也曾說她和梁朝偉拍戲很合拍，兩人不用準備就可以直接進入狀態。

梁朝偉、張曼玉合作《新紮師兄》、《花樣年華》等作品。（圖／中時資料照）

梁朝偉多年前受訪時曾說，曾和張曼玉拍吻戲吻到全身發抖，也認為她是最適合拍吻戲的人。他也被問到如果時光可以倒流，最想回到什麼時候？梁朝偉就說：「拍《花樣年華》的那時候」。

梁朝偉和張曼玉曖昧情傳了多年，最後梁朝偉娶的是劉嘉玲，張曼玉當時被問：「你祝福梁朝偉和嘉玲嗎？」她只乾脆地回答了兩個字：「沒有」，讓人對這段若有似無的感情，增添更多想像。