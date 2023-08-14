今天是空軍節，蔡英文總統指出，這7年多來，政府推動國防自主、國機國造都有具體的成果。新式高教機「勇鷹號」已經展現在國人面前，也提升F-16戰機性能，強化制空作戰能力。國軍守護國家安全，片刻都不能鬆懈。「我們一起繼續支持國軍，做國軍最堅強的後盾。」

蔡英文在臉書感謝所有空軍弟兄姊妹，「大家都辛苦了」。她說，前天，台中清泉崗基地睽違7年再次開放，無論是雷虎特技操演，或是主力戰機的展示，都讓國人看到我們空軍的忠勇軍風。

中共機艦近來頻繁滋擾台灣周邊海域。蔡英文表示，我們空軍的弟兄姊妹，只要有緊急應處的任務需求，一接到命令，就要立刻起飛，捍衛我們的領空。雖然我們總是遠遠地看著戰機飛過天空，但他們不分晝夜，辛苦守護的是我們每天的民主和自由、每天的日常。

她強調，這7年多來，政府推動國防自主、國機國造都有具體的成果。在去年的國慶日，我們的新式高教機「勇鷹號」，已經展現在國人面前。我們也提升F-16戰機性能，強化了制空作戰能力。

國軍守護國家安全，片刻都不能鬆懈。她謝謝所有堅守崗位的國軍弟兄姊妹，「我們一起繼續支持國軍，做國軍最堅強的後盾，為國軍加油！」