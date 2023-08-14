在國民黨總統參選人侯友宜近日拋出了重啟核四的主張後，能源議題成了當前藍綠攻防的焦點。國民黨立委洪孟楷今（14）日在臉書分享了一段台電員工的心聲，該員工聲稱，現在稍有犯錯就會被威脅被國安法法辦，讓洪感嘆，民進黨政府早已聽不見這些基層員工的心聲了。

洪孟楷表示，他在周末行程中遇見了一位在發電廠工作的台電員工，對方強調，從不為藍綠服務，而是只看數字和專業辦事，但是他們該有的尊重跟價值，在這幾年已消失殆盡。

洪孟楷指出，該位員工的心聲主要有3點，首先，執政黨錯誤的2025非核家園能源政策，不管是否能得到，就是要台電硬著頭皮上；第二，現在稍有任何犯錯，動不動就會被威脅用國安法法辦，查戶頭金流、通聯紀錄，把大家都假想成中共同路人，但在過去，卻僅是內部檢討懲處，該員工感嘆，自己當了一輩子的台灣人，憑什麼現在要被政府懷疑是共諜？

最後，該員工說，在台電工作快40年，學的是數字、科學與專業，全台電廠就是那麼多，發電量最大量也是固定的，不斷壓榨現有的人力，導致這兩三年大批台電資深員工申請退休，「他們是心灰意冷的選擇不要再面對，這對國家長遠來講，真的好嗎？」

洪孟楷喊話，下一任總統有責任、也有義務要讓第一線國家重要人才獲得應有尊嚴，因為這些人既是國家的基石，也是安定的力量。