鴻海創辦人郭台銘近日動作連連，參與2024總統大選的意願越來越明顯，到底會獨立參選或是尋求與民眾黨參選人柯文哲合作，各界都在觀望，不過柯的前幕僚、金牌攝影官潘俊霖就爆料稱柯不會相信郭，更揭露4年前登記截止日發生的諸多內幕。

潘俊霖11日在臉書表示，2020總統大選截止日，一大早他就在市長室與柯文哲討論到底要不要登記，而他平常除了攝影外，跑中南部行程時大多是他在控場，對於現場狀況改變相當清楚，原先雖然有很多支持者到場，但自從與郭眉來眼去後，就只剩一些固定班底，且最後竟還被郭給擺了一道，「四年後的今天，還有人覺得柯文哲會再一次相信郭董嗎？」

潘俊霖直言，此次柯文哲參加總統大選，先前布局就超過1年，還砸了許多資源、開賣競選小物，如果又被郭玩弄，那如何對贊助者交代，「唯一的可能，郭董把所有資源加倍奉還吧，前提就是資源先到位，別再空口說白話」。

不只如此，針對當時柯爸媽到中選會、國師之亂等消息，潘俊霖也透露，其實當天早上柯媽媽就有派人勸說柯登記，國師團也進入市長室堅持要柯登記，甚至還開始吵副總統人選，讓潘忍不住酸「好笑的是這些人連立委都選不上」。