一份美國中情局（CIA）密件指出，經過受訓的探員只要閉上眼睛、想像不舒服的身體部位，仔細觀察，然後在腦海裡默念「55515」這串數字，就能降低疼痛感，過去有國外網紅及網友實測後相當驚訝這個做法有效，不過也有網友吐槽，認為只是心理作用。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國中情局一份現在已經解密的1977年密件記載了一組「欺騙密碼」，讓經過訓練的探員能夠痛感全失。

The CIA has a 'secret method' to 'make pain go away' - and TikTokers believe it works https://t.co/8UQLWO6tRR pic.twitter.com/bVGXS7CzCA — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 10, 2023

這個特殊方法記載於「門戶中級應用手冊」（The Gateway Intermediate Workbook），是CIA門戶計畫（Gateway Program）中的一部分，由門羅應用科學研究所（Monroe Institute of Applied Science）開發。

手冊寫道，要降低疼痛感，探員應閉上眼睛，想像不舒服的身體部位，探員必須仔細觀察疼痛的部位，接著在腦海裡反覆默念「55515」這串數字。

報導指出，這個方法的訓練目標是要改變意識狀態，並且通往不同的感知模式。

報導也引述有47萬粉絲的網紅史蒂芬妮（Stephanie），史蒂芬妮過去曾拍攝TikTok短片，表示自己實測了這個秘技，她說車禍讓她留下慢性背痛的症狀，不過實測CIA秘技後證實「有效」，「嚇死我了」。

一名網友也留言表示，測試後，自己的下背痛也消失了；另一名網友也說，測試後，坐骨神經痛也煙消雲散。

不過並不是所有人都相信史蒂芬妮及2名網友的說法，有網友吐槽疼痛會消失只是「安慰劑」效果。

事實上這名理性網友並非吐槽得沒道理，報導指出，「門戶中級應用手冊」的第一頁就寫道，文件所提內容僅供完成第一階段門戶計畫的人員使用，手冊警告，其他人試圖使用可能會導致「不良、不受控效果」。

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