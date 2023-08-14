某義工團成員前往花蓮在民宿慶生時，一名陳姓男團員竟手握雞蛋用力敲擊謝姓女團員頭頂，導致謝女受傷合併腦震盪及肌肉拉傷，造成1年內無法工作，事後針對損失的薪水、精神、醫藥費等賠償，憤而對陳男提起民事告訴求償135萬元。花蓮地方法院審理後，針對刑事部分判陳男拘役30日，可易科罰金3萬元，已上訴；至於民事部分，則判陳男賠償4萬1470元。

根據判決書，陳男與謝女同為某行善義工團成員。2021年4月17日，二人隨團在位於花蓮某座民宿慶祝生日，而陳男期間手拿1顆雞蛋用力往謝女頭頂敲擊，導致謝女因此頭部外傷合併腦震盪，以及肌肉拉傷。

謝女因此支出醫療費用6470元、車馬費1萬元、12個月不能工作的薪資合計72萬元（每月6萬）、保健品5千元、看護費7日共14000元。另，謝女當時作為義工團的常務理事，當下才剛洗澡卻被陳男無預警用雞蛋砸頭，渾身雞蛋液頗為難堪，且頭暈目眩，因此一併請求精神賠償60萬元，索償共計135萬5470元。

花蓮地方法院民事第二審合議庭法官審理時，以謝女醫療費支出、保健品等費用有收據證明，因此認為謝女這兩點上訴求有理。

針對謝女所提因受傷需修養12個月而損失的工作薪資、車馬費、看護費，此則從謝女所就診醫院、身心診斷證明書中，僅記載追蹤治療、宜修養、門診複查等語，卻未提因傷不能工作，因此無從遽認謝女此部分主張為真，從而原告請求賠償12個月不能工作的損失，即無理由。

至於謝女所提之60萬元精神撫慰金，合議庭則審酌兩造身份、地位、經濟狀況、加害程度及各種情形，認定其請求精神賠償應以3萬元為適當，據上，最終判陳男賠償4萬1470元。