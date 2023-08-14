香港鋼琴家黃家正認為，專注投入彈琴，能發揮影響力。（范揚光攝）

「醫生能對世人有助益，我認為彈琴也可以。」曾經紅極一時的金馬獎紀錄片《KJ音樂人生》裡的主角、小小天才鋼琴家黃家正，現已是翩翩少年，近期他以私人行程低調來台，為今年秋天在台灣的音樂會暖身，也多多了解台灣文化。

在訪談與訪談的中途休息時間，黃家正去附近的便利商店買了綠茶和三角飯糰，非常台灣人的飲食組合，他拿在手上感覺新鮮，「這綠茶應該只有台灣有賣吧。」說完他詢問能不能邊訪談邊吃，彈琴的雙手，拆開三角飯糰包裝時，並不如台灣人般熟練，但他對眼前小事展露了巨大的好奇心，就像當年紀錄片裡那個小小黃家正一樣，對世界萬物發出思考。

若對紀錄片還有印象的觀眾，會對當時小小年紀的他，在鏡頭前揉眼睛、流淚詢問「為什麼這世界最初會有人？」的段落印象深刻，如今，他說他的問題仍未解，但既然活著，最大的問題是，如何活得值得、活得有意義，做一些對別人有影響力的事，好比說彈琴。

香港鋼琴家黃家正表示，面對比較和競爭，最重要的是知道自己是誰。（范揚光攝）

黃家正表示，假如沒有學音樂，或許會和他的父親一樣，當一名醫師，「我曾經問自己，應不應該繼續走音樂的路？我需要當音樂家嗎？有什麼職業是不用像我這樣需要一直問自己？我認為當醫生就不需要一直這樣問，因為那是一份每天都在救別人生命的工作。」

黃家正最終領悟，對他而言，最好的事情仍是彈琴，「不要小看一個瘋狂的人、瘋狂地彈琴。專注投入某事，就是一件有很大影響力的事。例如人為什麼需要參加游泳比賽？但如果參加的是奧林匹克比賽，就很不同，在比賽的過程，就能鼓舞人心，發揮影響力。」領悟這件事之後，黃家正自此不曾再懷疑是否該走音樂的路。

黃家正出生於1990年香港，自幼習琴，鋼琴師承名師羅乃新及郭嘉特，以天才鋼琴兒童的形象廣為人知。11歲時受邀到捷克演出並錄製貝多芬第一號鋼琴協奏曲，畢業於印第安納大學傑考伯斯音樂學院，曾於美國洛杉磯國際鋼琴大賽獲特別獎，並在紐約青年演奏藝術家遴選躋身最後階段。2018年於阿拉斯加國際鋼琴比賽中獲選為總冠軍及最佳室內樂演出。2019年在西班牙巴塞隆納Maria Canals大賽獲獎。

曾和黃家正同時期於印第安納大學就讀的BBC威爾士交響樂團單簧管客座首席陳宜君表示，雖然她和黃家正不認識，但對他印象深刻，「他在學校裡，是非常有才華的風雲人物，他對鋼琴的色彩與技巧掌握，比同齡人成熟許多。」

成名得早，黃家正很早就對音樂之路很有領悟，一切都是持久戰，「走音樂的路不是完成音樂學歷就好，讀完音樂系不會是音樂家，真正的開始是從你畢業的那一刻起，接下來要做的事，能不能持續下去。」

面對音樂世界殘酷舞台的競爭，黃家正也很有想法，「音樂這件事，有很多不可逃避的比較，和自己的同學、外面的人、以前的音樂大師等，都會有比較，最難的問題在於知不知道自己是誰，怎麼談論音樂，就知道自己的位置在哪裡。」

然而，除了知道自己是誰，還得學會如何聆聽別人的意見，如何聽那些好的、壞的意見，黃家正也學習反芻和沉澱，找到理解他人與自己之間的平衡感。

「我覺得我和我父親是同一個人。」音樂路上，需要面對外界、他人與自己，黃家正還有一個對他影響力十足的人物，他的父親。黃家正表示，父親對他十分嚴格，「我爸爸是用他自己的方法，對待一個有音樂才華的『我』，他有他的要求，他的世界觀就在這個要求裡面放大了；我是認同他的，我對自己的要求和目標，也和他一樣。」

「但沒有人是完美的。」確實，即使對自己要求再嚴格，人也不可能做到百分百完美，黃家正說，在人工智慧年代，未來的人若要分辨人類音樂家和機器人音樂家的不同，在於人類音樂家無法演奏一曲完美的舒伯特或巴哈，「正是因為不完美，才是音樂的本質；音樂家的角色，並不是創作一個完美的本質。」

「可能我比較守舊，我的思考不傳統，但作法很傳統，如果我小時候是看各種影音平台串流長大，可能現在的我會有所不同。但現代的音樂家，創作力比較大，這世界需要彈不同類型音樂的音樂家，我是比較傳統的那一種。」

音樂之外，黃家正喜歡看世界新聞，喜歡看有很多對談的節目，不能做太多運動，皮膚過敏會受不了，也曾在對人生感到困惑時，兩度參與禁語的內觀冥想，領悟人生若能控制自己的想法，就能控制情緒。

黃家正還喜歡寫作，認為寫作可以誠實面對自己，「寫字時，我可以檢視自己是否真正誠實，若是專欄寫作，我更加知道這是不是我最誠實的想法，我不是寫故事的人，而是藉由寫作知道自己夠不夠誠實。」

一如作家張愛玲對其短篇小說《傳奇》的自述：「書名則傳奇，目的是在傳奇裡面尋找普遍人，在普遍人裡尋找傳奇。」黃家正也有類似的思考，他表示，「我的目標就是成為一個傳奇，我沒有任何目標成為最好的鋼琴家，而是成為傳奇。」

成為傳奇也需要相對代價，黃家正提及他的兄長黃家立與妹妹黃家瑤，他們都拉大提琴，黃家正也會和他們同台演出，「當我的兄妹很困難，我是一個給別人壓力很大的人，跟我爸爸一樣，對人要求高，給人壓力大。讓他們感受到壓力大，這是我比較後悔的事。」

一家子從爸爸、哥哥、黃家正到妹妹，都是懂音樂的人，那媽媽呢？黃家正表示，他的母親從來不知道柴可夫斯基是哪國人，「我如果現在打給她，問她柴可夫斯基是不是俄國人？她一定會說不知道。因為她從不在意這些古典音樂家，她只在意我的皮膚好不好，我的健康狀態如何。」說到這裡，黃家正放鬆地笑了。

黃家正近期在台演出將於9月4日在高雄衛武營表演廳、9月10日在台北國家音樂廳，10月1日於台北國家演奏廳、10月7日在台中晨露廳登場。