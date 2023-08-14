豆府2023年第二季合併營收7.49億元，季增0.11％、年增達60.42％，連4季改寫新高。營業利益1.14億元，雖季減11.52％、但年增達5.78倍，使歸屬母公司稅後淨利0.93億元，雖季減11.51％、但年增達5.08倍，雙創同期新高、歷史第三高，每股盈餘3.54元。

累計豆府上半年合併營收14.97億元、年增達45.01％，營業利益2.44億元、年增達1.59倍，雙創同期新高。配合業外收益同步跳增近8.94倍挹注，歸屬母公司稅後淨利1.98億元、年增近1.57倍，每股盈餘7.54元，亦雙創同期新高。

觀察豆府本業「雙率」表現，第二季毛利率53.27％、為近3年同期高，營益率15.33％則創同期新高。上半年毛利率53.8％、為近4年同期高，營益率16.34％則創同期新高，本業獲利能力明顯好轉。

豆府表示，相較去年第二季營運明顯受疫情升溫影響，今年已逐步擺脫疫情干擾，民眾出門消費意願明顯增加，加上集團旗下品牌持續強化消費者實際到店體驗，使第二季餐飲淡季營運不淡，營收續創新高、獲利表現亦持穩高檔。

同時，豆府6月底及7月上旬分別開出「北村豆腐家」員林大潤發店及「涓豆腐」微風南山店，配合暑期旺季到來，使7月自結合併營收2.89億元，月增14.44％、年增達21.49％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收17.87億元，年增達40.61％、續創同期新高。

展望後市，豆府維持多品牌、多角化營運方針，持續拓增旗下品牌門市，預期年底前將再新展4～5家店，使集團總店數達逾70家。同時，持續透過4月上線的豆府集團APP，提升與消費者的互動與黏著性。

此外，豆府旗下各品牌除將持續推出美味新菜色攬客，亦將陸續推出即時與冷凍食品，多角化搶攻零售市場商機。同時，隨著疫情影響逐步消散，集團將與海外夥伴重啟合作洽談，可望為集團長期發展及成長增添新動能。