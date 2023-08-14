新竹市長高虹安遭爆料擔任立委時找男友當人頭浮報助理費，又被指稱她將公費助理的薪水當成公積金挪作私用；律師黃帝穎曾經說，如果她將公積金支付個人治裝、洗髮、衛生用品等，顯與立委職務無關，恐觸犯《貪汙治罪條例》的利用職務詐取財物罪。

黃帝穎去年在臉書發文表示，高虹安助理費公積金案，短短11月累計高達87萬元，單一公費助理上繳30萬元，平均月繳約2萬多元，顯然超過所謂公積金的合理範圍；公費助理不論本薪或加班費，都是公款，民代沒有挪用的法律空間。

黃帝穎說，從媒體揭露的高虹安助理費公積金明細，至少計程車費等三筆費用僅3485元，助理上繳卻要給委員3500元，高虹安連15元差額也不放過；高虹安拿助理的錢去大吃一頓不說，居然還要給委員9000元，高虹安還倒賺助理公款994元。

黃指出，這些助理的錢，都是納稅人的血汗錢，專款給公費助理的，都不是立委可以挪用的，但高虹安私用還不夠，連找錢都要無條件進位，公款私用，犯行明確。

黃帝穎分析，高虹安如果重新分配、挪用公積金，用在職務相關部分，構成《刑法》的使公務員登載不實罪，但如果用在支付她私人用途，就會構成最低刑度7年以上的利用職務詐取財物罪。