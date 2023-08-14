柬埔寨下一任領導人洪馬內（Hun Manet）今天在首都金邊會見中國外交部長王毅，雙方承諾將加強兩國關係。

法新社報導，王毅出訪東南亞3國，昨天來到最終站柬埔寨，成為洪馬內7日獲國王任命為新領導人以來，首位訪問柬國的中國官員。

在中國與菲律賓因南海問題緊張升溫後，王毅此行也訪問了新加坡和馬來西亞。

王毅在金邊會晤即將卸任的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）、洪森之子洪馬內以及其他柬國官員。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）7日應洪森請求發布皇家命令，任命洪馬內為柬國總理，但要正式成為柬埔寨下一任領導人，45歲的洪馬內和他的內閣必須贏得8月22日舉行的國會信任投票。洪森領導的「柬埔寨人民黨」（Cambodian People's Party）在下議院占主導地位。

洪馬內在社群平台Telegram貼文說，他和王毅「承諾將促進兩國之間的合作」。

他也在臉書（Facebook）貼文中，重申他的政府對一個中國政策「立場未變」，並承諾不會干涉中國的內部事務。

洪馬內預計9月和10月訪問中國。

柬埔寨外交部聲明說，王毅也會晤了柬埔寨外長，重申北京「堅定不移地承諾」將尊重柬埔寨主權，並轉達了北京對柬國的支持。

王毅造訪柬埔寨前，北京與馬尼拉當局為南海主權聲索問題發生外交衝突。

柬埔寨、新加坡、馬來西亞和菲律賓皆為東南亞國家協會（ASEAN）成員，這個聯盟正在與中國就南海行為準則進行談判；北京聲稱擁有南海幾乎所有海域的主權。

在洪森統治下，柬埔寨已然成為中國在這個地區最強大的盟友之一。洪森掌權近40年期間，接受中國對柬埔寨的巨額投資。

柬埔寨7月23日舉行大選，洪森所屬的「柬埔寨人民黨」在無實質反對派的情況下贏得壓倒性勝利，得票率高達82%，為其長子洪馬內繼承洪氏王朝鋪路。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120814