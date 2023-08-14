前新竹市長林智堅論文抄襲案，遭捲入風波的調查官余正煌提刑事自訴，控告違反《著作權法》，後來雙方成立調解，官司落幕；新竹市長高虹安遭資策會認為她的博士論文引用報告逾8成，提刑事自訴，控告她違反著作權，是否可以複制「林智堅模式」，要看資策會的態度。

去年縣市長大選期間開始延繞的論文案爭議，調查官余正煌被捲入其中，林智堅自訴違反《著作權法》，先前開庭時，雙方律師在法庭上爭鋒相對，不過，今年6月9日，經法院調解後，雙方握手言和，余同意撤回所有對林的告訴，林則捐款30萬 元給公益團體。

林智堅當時原本投入桃園市長選舉，因論文案爭議宣布退選，但參選新竹市長的高虹安，同樣也陷入論文案的官司，同樣遭提刑事自訴案，被控違反《著作權法》，但台北地方法院日前首次開庭，僅傳喚資策會及高的律師到庭進行調查。

資策會自訴主張，高的論文，資策會做過2次比對，包含文字、圖 片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成 、另1篇重製約3成，學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做 到，違反學術倫理。

對於資策會的指控，高虹安今年3月間接受媒體採訪時指出，其實資策會去年9月20日曾發聲明，表示這樣的論文使用並非有營利，因此沒有侵權問題，但1個禮拜後，就突然髮夾彎 改口說有侵權的狀況。

高虹安希望選舉時被挑起的紛紛擾擾與仇恨對立，在選完後大家都要回到正常崗位，但如果後續司法訴訟有需要，她都全力配合。

不過，法界指出，高虹安與林智堅案一樣，都可以經由調解程序，讓涉著作權案件透過撤回自訴，終結官司，但高虹安有意願了結訴訟，可否如願就要看提起刑事自訴的資策會，想不想坐下來好好談一談，選擇大家都可以接受的方案，讓官司落幕。