B.I. gets UP for the oop in transition! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/UOJjslTfOU — USA Basketball (@usabasketball) August 13, 2023

這支即將參加世界盃男籃賽的美國隊，逐漸展現他們該有的實力與天賦！布朗生(尼克)14日交出投9中9的百分之百投籃命中率，更貢獻21分、5助攻，幫助美國男籃在世界盃男籃熱身賽，終場98比88力挫地主西班牙，也取得熱身賽3連勝佳績。

比起前兩場熱身賽對手波多黎各與斯洛維尼亞，美國男籃今天才算是面臨真正的考驗，畢竟美國隊近年在國際籃球舞台上，大多都跟西班牙爭冠或爭金，如今能在熱身賽擊敗西班牙，確實可以帶給這支以年輕球星為主力的美國隊不少信心。

其實布朗生在這3場熱身賽表現都很優異，面對波多黎各拿下11分、12籃板及3助攻，遭遇斯洛維尼亞則有11分、8助攻，難怪先前美國男籃總教練科爾會說：「布朗生是天生領袖，也是我們最早確定在名單內的球員，也是容易相處的人。」

今天除了布朗生完美手感演出，傑倫傑克生(灰熊)也替美國男籃貢獻14分、5籃板及3火鍋，布瑞吉斯(籃網)12分，里夫斯(湖人)與英格拉姆(鵜鶘)各有11分；西班牙則以阿達瑪(灰熊)14分最高。