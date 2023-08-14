看好廣達的外資認為，廣達在法說會釋出相對高的資本支出目標，預估在120~130億元新台幣，資本支出項目包括在美國和歐洲的AI伺服器產能擴建；以及在墨西哥的電動車用等產能建置。在車用方面，ADAS和車用電子的客戶相當多元，也發展更多的模組。明年在車用電子的貢獻，可望由今年個位數的營收比，上升至2位數的營收比，這也有利於持續改善毛利率。

至於給予中立的外資則分析，廣達提高了伺服器預測，但降低了2023年個人電腦營收估值。伺服器營收年增可望達到兩位數，這相較於上次的法說會預測有所提高，主要考慮到AI伺服器平均售價提升。然而，公司預估筆記型電腦出貨量在第三季度將持平或稍微下降，2023年將下降約20％，暗示第四季度將較第三季度下降10％。這些數據低於市場對下半年季節性增長的預期，部分原因是下半年Chromebook需求減緩。

AI伺服器從2023年第四季度開始強勁增長，但反而會對利潤產生稀釋作用。法人分析，廣達預計AI伺服器的出貨將從第三季度末開始，AI相關收入在2023年將從11％增加至2024/25年的25％、32％。基於初期較高的研發費用，AI伺服器的毛利率低於普通伺服器，因此，雖然廣達營收將按季度上升，但毛利率/營業利潤率將在第三季度/第四季度下降，2024年恐怕也將如此。