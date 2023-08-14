我國友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團共7人14日至19日訪問台灣，訪團成員分別來自史瓦帝尼、馬紹爾、瓜地馬拉以及諾魯，將拜會蔡英文總統等人，就我國推動參與聯合國體系與拓展國際空間等議題與我國政府官員交換意見。

外交部今天對訪團來台表達誠摯歡迎之意。訪團成員包括史瓦帝尼常代德拉米尼夫婦、馬紹爾群島常代迪布倫夫婦、瓜地馬拉常代查維茲-碧葉蒂夫婦，以及諾魯常代簡慈珠。

外交部發言人劉永健指出，訪團將拜會蔡英文總統、監察院長暨國家人權委員會主委陳菊、外交部長吳釗燮、衛福部長薛瑞元及數位發展部長唐鳳，並分別接受外交部及衛福部款宴。

他說，訪團另將拜會國家災害防救科技中心及財團法人國際合作發展基金會，以及進行文化參訪，就人權、醫衛合作、科技研發、災害防治、永續發展及我國推動參與聯合國體系與拓展國際空間等議題與我國政府官員交換意見，並實地瞭解及感受台灣的風土民情。

聯合國在日內瓦設有分部，「世界衛生組織」（WHO）、「國際勞工組織」（ILO）、「國際電信聯盟」（ITU）等聯合國專門機構及「聯合國人權高專署」（UNOHCHR）均設在日內瓦。

劉永健表示，訪團成員資歷豐富且熟悉聯合國事務，多年來積極協助我國爭取參與包括WHO在內的聯合國體系，是我國堅定的友人；其中簡慈珠更曾任諾魯共和國駐台大使。

他說，訪團此行除提供友邦常代進一步瞭解台灣的機會，也有助我國相關政府部會確實瞭解聯合國體系的運作及對各項議題的討論內容，確保我國政策制定及推案規畫符合國際潮流及脈動，強化我國是國際社會負責任的一員及良善力量的正面形象。