由於卡努颱風侵襲，南投縣出現嚴重災情，然而行政院長陳建仁日前在高雄勘災表示，「不像有些沒有超前布署」，遭外界質疑是暗指南投縣長許淑華。對此，許淑華做出最新回應，直言南投縣跟高雄市無法比較，並喊話中央，「修理我們沒關係，不要拿預算修理南投就好」。

對於接連遭到陳建仁跟內政部長林右昌指責在防範風災上有缺失，許淑華今（14）日在節目《POP撞新聞》中表示，有沒有能做得更好的地方？當然有，第一時間中央公布的雨量是400到600毫米，慢慢隨著雨量增加的時候才發出警訊，也在8/4撤掉中央應變中心，當時從中央到地方沒有人預料到雨這麼大。

許淑華進一步強調，當強降雨的時候，不是每一個村都可以撤離，鄉長要去判斷，如果雨勢很大，強行離村卡在路中央反而更危險，留在部落或許會成為孤島，但可能安全係數較高，今天仁愛鄉公所是第一線的指揮中心，自己身為南投縣政府只能給其最大的支持。許強調，也希望中央政府能像她支持仁愛鄉一樣，給予南投縣政府支持。

針對外界提到的前瞻水環預算部分，許淑華也做了詳盡的解釋，她稱山區土石流不是全然都是由濫墾或是開發造成的，有可能地形就是如此，而南投要去做好治山防洪是最重要的，但過去在這方面拿到的預算不多，這跟前瞻預算的水環是不同的，水環主要是整治市中心的易淹地區及河川周邊環境，盼中央在這部分之後能給予更多的支持。