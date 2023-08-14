今年由於通膨影響仍在，北美客戶持續消化庫存，影響整體業績表現，不過，隨著庫存逐漸去化後，7月營收較6月有所回升，力拚下半年營運優於上半年。

國際貨幣基金組織(IMF)7月世界經濟展望資料顯示，今年全球經濟成長率上修至3％，總體通膨率也預期從去年的8.7％降到6.8％；此外，NRF(National Retail Foundation)資料顯示，美國零售業6月整體營收月增0.2％，較去年同期成長1.5％，整體營收已連續3個月呈現成長的趨勢。美國近期的就業增長速度雖已減緩，但整體勞動力市場仍呈增長的情形，通膨逐步趨緩對比就業的成長趨勢，使得消費者的資金狀況尚能夠負擔支出，通膨趨緩的效應亦一定程度的延續疫情期間超額儲蓄所累積的購買力，有利於下半年消費市場的逐步增溫。嘉威生活第2季本為傳統淡季，而隨客戶庫存去化後重啟拉貨動能，估計第2季為今年谷底，後續幾季將從谷底攀升。

嘉威生活為營運拓展需求，董事會通過越南廠投資案，斥資1,250萬美元成立全資子公司，籌建越南生產基地，後續總投資金額將達4,200萬美元。主要因應公司R.PET環保產品的市場成長潛力，越南廠將規畫為環保材料產品的主要生產基地，預計2026年投產。

近年來R.PET(再生酯粒)被視為新型的再生環保聚酯材料，採用寶特瓶回收再生的聚脂材料，可以減少生產聚酯纖維所產生的二氧化碳，達到減碳目的，市場接受程度高。嘉威生活的R.PET產品自2020年度推出市場以來受到客戶肯定，適時對應了環保意識抬頭的市場趨勢，R.PET產品的營收逐年成長，2022年度使用R.PET的產品營收占比約為1成，今年1-6月R.PET產品的營收已較去年同期成長約4成。新增越南生產基地，可望持續提升環保產品的占比，優化產品組合。

此外，嘉威生活8月1日董事長改由黃清森接任，黃清森前曾任嘉威生活獨立董事，熟捻嘉威生活的財務及業務情形，專長於國貿、商務及經營管理，專業能力深受董事會肯定，嘉威生活將倚重其長才領導公司持續發展。