程曦上半年經常性年約客戶占整體營收逾8成，客戶續約率達9成以上，公部門長年合約佔整體營收比例超過6成，整體營運較不受外界景氣變動所影響。但今年上半年因通膨上漲及持續缺工的關係，公司薪資成本較去年同期約增加5％~10％，然受惠專案型顧客關係服務及業務政策性專案服務量的增加，公司上半年毛利率仍維持在3成左右的水準，僅較去年同期略減1個百分點；此外，由於公司費用控管及流程優化有成，上半年營業利益1億元，年增6.35％，稅後淨利下滑3.25％，每股盈餘4.42元。

程曦規畫下半年成立數位轉型顧問諮詢部門，以生成式AI技術，達到機器人互動流程自動化，提供更完善的智能客服優化服務，第一階段，公司將以AI智能客服技術進行應答檢視、客戶行為感知、流程規畫、服務體驗，優化數位轉型整合服務內容，未來將可望進一步提供問答正確性自動檢測系統及顧客體驗管理工具，提升AI智能客服的信度與效度。