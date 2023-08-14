WE ARE NOT GIVING UP!!! pic.twitter.com/s8oQSpdPpy — Miami Marlins (@Marlins) August 13, 2023

美聯賽揚獎大熱門寇爾（Gerrit Cole）14日掛帥出征邁阿密馬林魚，繳出6局失2分優質先發，但是洋基牛棚砸鍋，馬林魚9局下演出絕地大反攻，「漢堡王」柏格（Jake Burger）再見安打8比7逆轉洋基。魚軍總教練休梅克（Skip Schumaker）說：「我們一整年都有這種大逆轉，這是我們的風格。」

寇爾退場時洋基還領先5分，馬林魚翻盤機率僅剩2.8%。中繼投手米德頓（Keynan Middleton）第8局1人在壘時登板，一上來就被克魯茲（Bryan De La Cruz）敲了二壘打失分，不過馬林魚獲勝機率再降到1.3%。

9局下半荷莫斯（Clay Holmes）登板，弄成1出局滿壘，貝爾（Josh Bell）打成投手前彈跳球，荷莫斯第一時間沒接好，慌忙撿球傳一壘又暴傳，馬林魚趁機跑回兩分。接著打擊王阿萊斯（Luis Arraez）一棒撈到右外野，清空壘包的三壘打！馬林魚追至7比7平手，還有阿萊斯站在三壘，贏球機率暴升到83%。洋基換下荷莫斯但為時已晚，柏格一棒出去成為當天的英雄。

同日的另一場比賽，國民也在主場演出大逆轉，第9局下半灌進6分，同樣以8比7氣走運動家。雖然運動家不在乎輸球，單日兩場大逆轉（第9局追趕4分以上）依舊是聯盟罕見，前一次的「逆轉日」要追溯到2010年7月。