安謀目前約75％股份由軟銀控制，其餘25％由第一檔願景基金持有。此交易預估將能為願景基金投資人帶來豐厚回報。

軟銀2016年以320億美元收購安謀，2017年時以80億美元將安謀25％股份賣給第一檔願景基金。

軟銀計畫最快9月將安謀掛牌上市。這將是華爾街今年最大的IPO（首次公開募股），目標是籌資80億～100億美元，安謀公司估值估升至600億～700億美元。