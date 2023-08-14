安謀目前約75％股份由軟銀控制，其餘25％由第一檔願景基金持有。此交易預估將能為願景基金投資人帶來豐厚回報。
軟銀2016年以320億美元收購安謀，2017年時以80億美元將安謀25％股份賣給第一檔願景基金。
軟銀計畫最快9月將安謀掛牌上市。這將是華爾街今年最大的IPO（首次公開募股），目標是籌資80億～100億美元，安謀公司估值估升至600億～700億美元。
路透社13日引述消息報導，日本軟銀集團（SoftBank）有意收購旗下第一檔願景基金（Vision Fund 1）持有的晶片設計公司安謀（Arm）25％的股份，雙方正就相關收購進行談判當中。
安謀目前約75％股份由軟銀控制，其餘25％由第一檔願景基金持有。此交易預估將能為願景基金投資人帶來豐厚回報。
軟銀2016年以320億美元收購安謀，2017年時以80億美元將安謀25％股份賣給第一檔願景基金。
軟銀計畫最快9月將安謀掛牌上市。這將是華爾街今年最大的IPO（首次公開募股），目標是籌資80億～100億美元，安謀公司估值估升至600億～700億美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。