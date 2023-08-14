高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）與梅里克（David Mericle）周日（13日）在一份報告裡寫道：「一旦通膨接近Fed設定的目標，他們便會讓利率政策走向正常化。」

高盛團隊如今預估，Fed將於2024年第二季開始降息。Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）9月預估將跳過一次升息，並在11月會議上得出「核心通膨趨勢已放緩，程度足以令最後一次升息變得不必要」的結論。

高盛預估，Fed將以每季降息1碼的步伐行動，最終將利率水平維持在3％～3.25％區間。