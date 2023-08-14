高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）與梅里克（David Mericle）周日（13日）在一份報告裡寫道：「一旦通膨接近Fed設定的目標，他們便會讓利率政策走向正常化。」
高盛團隊如今預估，Fed將於2024年第二季開始降息。Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）9月預估將跳過一次升息，並在11月會議上得出「核心通膨趨勢已放緩，程度足以令最後一次升息變得不必要」的結論。
高盛預估，Fed將以每季降息1碼的步伐行動，最終將利率水平維持在3％～3.25％區間。
外媒報導，投資銀行高盛（Goldman Sachs）經濟學家近日預估，美國聯準會（Fed）將於明年6月底開始調降利率，並從那時起開始按季逐步降息。
高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）與梅里克（David Mericle）周日（13日）在一份報告裡寫道：「一旦通膨接近Fed設定的目標，他們便會讓利率政策走向正常化。」
高盛團隊如今預估，Fed將於2024年第二季開始降息。Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）9月預估將跳過一次升息，並在11月會議上得出「核心通膨趨勢已放緩，程度足以令最後一次升息變得不必要」的結論。
高盛預估，Fed將以每季降息1碼的步伐行動，最終將利率水平維持在3％～3.25％區間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。