南韓知名女團TWICE 憑藉洗腦的歌曲和精湛的舞台表現備受粉絲喜愛，尤其台灣成員周子瑜更屢次入榜「全球百大美女」，在國內外累積超高人氣；不過近期網路上竟瘋傳周子瑜與南韓人氣男團「SEVENTEEN」26歲成員金珉奎戀愛的消息，引發熱議。

周子瑜日前在IG上分享與狗狗的合照，當中可見她抱著兩隻狗在花朵前拍照，然而，SEVENTEEN成員金珉奎近日同樣分享以花朵為背景的自拍，被網友認為與周子瑜發出美照後方的花是同一種，直言兩人在偷偷放閃「可真會，暗戳戳發糖」、「是不是偷偷出去約會？」

周子瑜與金珉奎個別分享與花朵的合照，遭疑偷放閃。（圖／周子瑜、金珉奎IG）

不過，大多數網友見狀皆不相信兩人戀愛消息，並點出當中的不同「一個葉子是亮面的，一個葉子是啞光的，一個花瓣是散的，一個花瓣是整齊的，睜大眼睛看一下是兩種花」、「關鍵這花乍一看也不是一個品種啊」還有粉絲怒批「你沒見過月季花？」、「只是因為花就認定在一起，未免太誇張」。

事實上，周子瑜與金珉奎並非第一次傳出緋聞，2017年在微博上早就傳出兩人疑似戀愛後來又分手的消息，但雙方經紀公司皆未做出回應，而粉絲們多數也認為這是假消息。