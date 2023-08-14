卡努颱風造成南投縣嚴重災情，行政院長陳建仁暗批南投縣政府未超前部署被罵慘，內政部長林右昌12日直言，讓「好脾氣」的陳建仁都生氣的理由就是南投縣政府「一問三不知」。林右昌今（14）日再度發文，並透露4日晚間行政院副院長鄭文燦曾致電南投縣長許淑華提醒南投恐會有災情，「她還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心」。

林右昌今針對南投救災一事再發文，開頭便表示「沒有指責誰的意思，只是希望還原事實，希望大家防救災的工作都能做得更好」。林右昌指出，看到許淑華一直在提中央應變中心撤除的事，「但我想她可能不是很了解中央的運作機制，以致搞錯甚至有點混淆扭曲了」。林右昌表示，中央災害應變機制一直都在運作並沒有停止，否則南投也不會一直收到土石流警戒通報，各種搶救災人力機具也才能在第一時間搶進災區。

林右昌也透露，在8月4日晚間9點多，鄭文燦曾親自打電話給許淑華，提醒南投可能會有災情，並請南投縣災害應變中心要特別注意，有搶救災需求中央都會全力支援，林右昌說當鄭文燦打電話時，許淑華還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心，對於可能的災損情形也不清楚。此外，林右昌說公路總局同仁也向鄭文燦表示，當晚他們打電話要求南投縣政府災害應變中心回報災情，但南投災害應變中心只剩下科長留守，無人指揮，不但一問三不知，也完全不清楚中央氣象局雨量預告，更沒有依照農業部水保署規定，要求仁愛鄉公所在土石流警戒黃、紅燈發布後，徹底執行保全戶撤離到安全的收容中心的工作。

「大家都知道預防災害比事後救災更重要，把握時間進行災害預防工作更是重中之重」。林右昌強調，3日與4日時中央連續多次發佈土石流黃、紅色警戒，其目的就是要為民眾爭取撤離的時間。林右昌質疑，若真如許淑華說的4日時因山上雨大已經路斷而無法撤離，怎麼縣府災害應變中心還只是二級開設，只剩科長留守，無人指揮？而許怎麼放心一整天在外面跑行程，卻沒有召開會議做災害應變處置呢？有什麼行程是比撤離保全戶和應變災害還重要呢？「縣府跟鄉公所明明可以有一天的黃金時間來執行強制撤離工作」。

該文引發網友熱議，有網友認為「基隆捷運呢？」、「選輸變生氣」，更有網友酸林右昌起手式先說沒有指責誰的意思，「然後下面罵整攤」；也有網友表示「部長加油，救援行動有你們真好」、「辛苦了，部長和團隊們」、「你們有做事！大家都看得到」。