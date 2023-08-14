港星熊黛林日前在微博暴怒發文：「被最親的人出賣，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭著來找我」，發文充滿怒氣，但沒有表明所指何人，也讓熊黛林和百億富豪郭可頌的婚姻引發聯想，而日前適逢郭可頌生日，熊黛林則高調發文放閃，以行動粉碎婚變謠言。

熊黛林日前自爆被最親的人出賣，怒吐「居然還理直氣壯，我幫了你那麼多，甚至連應有的尊重都得不到。好吧，我記得這輩子我最不欠的人就是你。你也好好給我記住，你這輩子欠得最多的人就是我，希望以後你不會哭著來找我，這麼大個人了，也該嘗嘗責任背後的辛苦了，祝你好運」。

熊黛林發文充滿怒氣，但沒有表明所指何人，也讓熊黛林和百億富豪郭可頌的婚姻引發聯想，郭可頌事後隔空喊話愛妻：「看破、放下、自在。沒有什麼要緊的，一家人整整齊齊，莫生氣，萬事還有我們在你身邊」，間接滅婚變。而日前適逢郭可頌生日，熊黛林在網上高調曬夫妻貼臉合照，並甜蜜寫下：「生日快樂！老公！」以行動證明小倆口感情依舊甜蜜蜜。

42歲熊黛林是模特兒出身，事業橫跨電影和戲劇，2016年和百億富豪郭可頌結婚後，就淡出演藝圈，專心照顧一對雙胞胎女兒，直到近年才陸續回歸螢光幕，去年一口氣推出5部戲劇作品，熊黛林還不忘感謝郭可頌的支持，不僅幫忙照顧孩子，還是她的最大粉絲。