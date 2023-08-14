YouTuber「這群人」成員尼克日前帶妻子Ashly和妹妹到日本大阪旅遊，妹妹遭當地3名男子掀裙、襲臀，讓尼克氣得報警，感染科醫師李韋辛表示，大阪是道都府縣犯罪率第一名，其中大家愛去的中央區、北區和浪速區都是榜上有名，治安很亂，他直言「我就是屬於非常討厭大阪的人」，日本有些地方真的不如大家想得這麼美好。

李韋辛昨（13）日於個人臉書粉專指出，尼克妹妹在日本大阪遭當地人掀裙、襲臀，他直言日本有些地方，真的不是大家想得這麼美好，「我就是屬於非常討厭大阪的人。」大阪在新冠疫情前和大陸人頻繁地生意往來，較喜歡大陸觀光客，他透露認識的老師曾在大阪梅田購物，因不會說日文，和老闆比手畫腳後，對方竟直接轉頭做大陸團客的生意。

李韋辛表示，今年已過一半，疫情後邊境開放，觀光復甦、治安也開始變亂，其中大阪是目前道都府縣犯罪率第一名，台灣人愛去的中央區、北區和浪速區都是榜上有名，所以就算2025年大阪萬博再開，他直言「我也沒有很想去」。

此外李韋辛也鼓勵民眾多看日本人經營的YouTube，如曾在台灣長住的三原慧悟，很多日本人會拍片告誡觀光客哪些地方不能去，盡量避免治安不好的區域。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113