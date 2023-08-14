展望2023年下半年，材料-KY指出，因貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥。

另新的絲束產能已分別於3、4月順利完成擴增，醋片產能亦已於今年6月擴增3,000噸，成長動能可望延續到2024年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。

材料-KY 2023年第二季營收23.67億元，創新高，毛利率 60.64%，年增24.37個百分點，稅後純益10.79億元，創新高，季增1.06倍，年增4.33倍，每股純益15.21元。

材料-KY 2023年上半年營收39.28億元，毛利率 58.12%，年增23.95個百分點，稅後純益16.01億元，年增1.71倍，每股純益高達22.65元。

材料-KY指出，第2季合併毛利率為60.6%，較去年同期增加24.3個百分點，主要係往上游整合自製醋酐成本結構改善，及調整產品售價暨原物料等成本下跌；較前季54.3%增加6.3個百分點，主要受產品組合影響，絲束產能擴增出貨比重較多，及銷售價格調漲效益顯現。