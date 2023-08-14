勤誠上半年透過五股NCT廠協助客戶高階AI伺服器專案小批量出貨，五股NCT廠主要負責打樣與少量多樣的精品產品，可以說是小兵立大功，小批量產品獲得客戶高度認可，該產品Q3也進入開模階段，預計Q3後半段量產。嘉義廠主要因應北美市場，今年受伺服器庫存調整影響，稼動率還待提升，也持續提升製造能力，準備迎接9月AI伺服器專案量產，已增加一條新產品，期待明年嘉義廠貢獻放大。

此外，勤誠與控制器大廠新代科技，攜手中正大學、雲科大、虎科大、嘉義大學及新代子公司聯達智能，舉辦第二屆勤誠新代盃智慧機器人產學研習營，本屆冠軍隊伍由中正大學「羅爸特」團隊，以底座鎖附及掃碼自動化實作成果，展現優異的生產速度與品質，榮獲評審團高度肯定，抱走總冠軍獎金10萬元。

勤誠董事長陳美琪表示，研習營有許多優秀的學生，尤其是年輕學子勇於挑戰、不畏艱難的熱血投入。我很感謝新代的全力支持還有四所大學的共襄盛舉，以及所有夥伴、教授、評審的無私付出，我們齊心壯大研習營並成功翻轉教育，以產學接軌降低學用落差。去年有一名參加研習營的同學，畢業後直接加入勤誠嘉義廠，與團隊共同投入自動化應用；今年我更看到科技女力的崛起，尤其總冠軍團隊全為女同學，為產業帶來無限可能，還看到科技人才競爭力的提升，學生們用行動為自己闖出一片天。