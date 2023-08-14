高盛經濟學家Jan Hatzius和David Mericle周日出具報告指出，一旦通膨接近聯準會目標，我們認為聯邦基金利率將從具限制性水準回歸正常化，這是我們預測降息的原因。

目前高盛團隊預期聯準會將在2024年第二季開始降息。聯邦公開市場委員會（FOMC）應該會在9月會議跳過一次升息，並在11月會議做出結論，即核心通膨趨勢已經放緩到沒必要進行最後一次升息。

報告亦指出，正常化並不是特別急迫的降息動機，因此我們認為聯邦公開市場委員會也極可能維持利率不變。我們預期聯準會每季都會降息25個基點，但並不確定這樣的降息步伐。

美國7月消費者物價指數（CPI）年漲3.2%，雖然較6月的年漲3%略為加速，但低於市場預估的年漲3.3%。7月CPI月漲0.2%，符合預期，且與6月份的月漲幅一致，為連續兩個月守住逾兩年來最小的月漲幅。

排除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年漲4.7%，低於6月份的年漲4.8%和市場預期的年漲4.8%，並創下2021年10月以來最小升幅。7月核心CPI月漲0.2%，符合預期。7月實質平均時薪漲幅從6月的1.3%放緩至1.1%。

聯準會從2022年3月開始升息，迄今已將其基準利率目標區間調升至介於5.25%～5.5%。

高盛團隊在報告中指出，我們預期基金利率最終將持穩於3%～3.25%。