炎洲主要膠帶業務在今年前二季因總體經濟環境不確定性高，使得客戶持續進行庫存調整，造成前二季合併營收60.45億元較去年同期下降約25%，且因無匯兌利益挹注，最終結算前二季EPS 0.56元較去年同期衰退，但毛利率於第二季單季已回穩至17%，較第一季15%上升2%。展望下半年，膠帶及包材業務方面，因陸續進入電商購物及歐美聖誕跨年節慶，評估包裝需求將穩健提升。

營建業務部份，「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」3案總銷金額約58億元，預計於112年第三季至113年第二季間陸續完工交屋，有望讓集團整體營收回溫。

展望未來，在房地產開發業務方面，因近一年陸續將有3建案交屋，為維持一定數量的土地存貨庫存，需以平均方式持續佈局土地，故炎洲以2.66億元購入新北市塭仔圳重劃區土地，該區配合國家重大建設，全面檢討土地使用、公共設施、交通系統的需求，透過市地重劃推動大規模都更，開闢公共設施，改善環境品質，同時亦斥資7.07億元購入台北市北投區新洲美段土地，該地為北投士林科技園區重劃區的其中一區，在台北科技廊帶中，下一個科技重鎮即為北投士林科技園區，園區鄰近北投、天母等優質生活圈，周邊擁有許多醫療與學術資源，將帶來頂尖產學資源與人才供給之優勢，使北士科園區具備發展智慧健康醫療產業之潛力。另一方面，炎洲更積極推動企業營運轉型，開闢新的獲利渠道，將因應趨勢跨入綠色能源產業，不排除透過併購異業的方式提升集團內產業多樣性，亦不排除透過併購同業的方式來擴大整體營運規模，全面強化集團競爭優勢。

新洲前二季合併營收6.92億元，稅後淨利0.53億元，前二季EPS為0.85元；新洲因終端市場需求疲軟，112年前二季合併營收較去年同期減少約20%，但因原物料價格下滑、採購成本優化及營運費用精簡等因素帶動最終獲利增加，112年前二季毛利率28%較去年同期22%上升6%，前二季合併營業利益較去年同期成長高達50%，已實質發揮經營管理綜效。展望下半年，將迎來父親節、情人節、中元節、中秋節及聖誕節等節慶包裝需求商機，評估營收可望回溫，獲利將再添動能。