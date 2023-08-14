南投豪大雨災情引發中央與地方互槓，內政部長林右昌指南投縣長許淑華為轉移救災不力惡意攻擊中央，許淑華則反批中央未掌握災情，國民黨立院黨團更揚言到監察院申訴行政部門怠惰。林右昌14日在臉書還原當時情況，雖強調沒有指責誰，文中卻點出許淑華大雨時在餐廳跑攤，文末更拋出三問，直指縣府未掌握黃金時間撤離居民。

林右昌在臉書指出，許淑華一直在提中央應變中心撤除的事，對方可能不是很了解中央運作機制，以致搞錯甚至有點混淆扭曲了。其實，中央災害應變機制一直都在運作並沒有停止，否則南投也不會一直收到土石流警戒通報，各種搶救災人力機具也才能在第一時間搶進災區。

林右昌強調，當卡努颱風海上颱風警報解除後，中央災害應變中心雖然解除防颱任務，但農業部主責的土石流緊急應變小組、經濟部主責的水災緊急應變小組和水電維生應變小組、交通部主責的交通工程應變小組、國防部主責的支援調度應變小組及內政部主責的搜索救援應變小組等都持續運作，並隨時進行各項災害應變處置作業。

他還原當天情況，8月4日晚間九時許，行政院副院長鄭文燦副院長曾親自打電話給許淑華，特別提醒南投可能會有災情，並請南投縣災害應變中心一定要特別注意，有搶救災需求中央都會全力支援。當晚南投雨大，鄭文燦打電話時，許淑華還在外面餐廳跑攤，人並不在應變中心，對於可能的災損情形，也不清楚。

此外，他提到，公路總局也向鄭文燦表示，8月4日晚間打電話要求南投縣政府災害應變中心回報災情，但當時只剩下科長留守，無人指揮，不但一問三不知，也完全不清楚中央氣象局雨量預告，更沒有依照農業部水保署規定，要求仁愛鄉公所在土石流警戒黃、紅燈發布後，徹底執行保全戶撤離到安全的收容中心的工作。

林右昌指出，大家都知道預防災害比事後救災更重要，把握時間進行災害預防工作更是重中之重。8月3日與4日，中央連續多次發佈土石流黃、紅色警戒，目的是為民眾爭取撤離時間，否則土石流來的時候要跑根本來不及，人命關天分秒必爭，所以，當警戒一發布，就應該依照應變機制立即積極準備並進行強制撤離工作才是。

他文末再拋三問，如果真如許淑華所說，4日時因山上雨大已經路斷而無法撤離。怎麼縣府災害應變中心還只是二級開設，只剩科長留守，無人指揮？許淑華怎麼放心一整天在外面跑行程，卻沒有召開會議做災害應變處置？有什麼行程比撤離保全户和應變災害還重要？「縣府跟鄉公所明明有一天的黃金時間來執行強制撤離工作啊！」