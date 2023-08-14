台中市外埔區廍子堤防路堤防近鐵山橋13日發生自撞車禍，造成2人死亡，經警方調查為一對19歲情侶；張姓男子昨載著王姓女友到后里看電影後，接著開車要跟朋友去聚餐時，疑車速過快自撞電線桿後而釀憾事，檢警今天將進行相驗。

台中市消防局指出，昨天17時45分獲報外埔區鐵山橋（大安溪南岸堤防）有火燒車意外，當下派遣第五大隊、外埔及大甲分隊等3個單位，出動消防車5輛、救護車1輛、消防人員15名，警消到場時車輛嚴重變形且全面燃燒，火勢於18時02分控制、18時08分撲滅。

警方初步了解，自小客沿大安溪旁堤防路由東往西行駛，疑因不明原因自撞電線桿起火燃燒，待消防隊滅火後，唯自小客車頭、車身嚴重損毀，警消也在車上發現駕駛及一名乘客已被燒成焦屍，明顯死亡。

經調查，兩名死者為一對情侶，19歲張姓男子昨天向媽媽借車，載著19歲王姓女友出遊，下午去后里看了一場電影，傍晚開車要與朋友聚餐，沒想到卻自撞電線桿喪命。由於現場沒有煞車痕跡，疑因車速過快失控自撞，真正肇事原因仍待進一步釐清，警檢今天將進行相驗。