陳姓男子被救上岸時意識清楚無外傷，第一三岸巡隊統計，今年截至目前為止，已接獲3件SUP救援案。（第一三岸巡隊提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東1名陳姓男子昨晚間自基翬漁港划SUP立槳出海，回程時卻迷航，划往距離2公里遠的成功漁港，體力耗盡受困海面，民眾見狀通報救援，海巡出動救生艇馳援，所幸陳男意識清楚無外傷，這已是今年第3起SUP救援案。

海巡署第一三岸巡隊表示，13日晚間6點15分接獲民眾通報，成功漁港外海上有1位陳姓民眾划SUP立漿疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際。

據了解，39歲陳男當天下午從基翬泊地岸際自行划SUP出海至三仙台一帶海域遊憩，欲返回時迷航，找不到回基翬的方向而划到成功漁港附近海域，估算2地距離2公里，順風划行至少需耗時30分鐘以上。

第一三岸巡隊表示，今年截至目前為止，已接獲3件SUP救援案，呼籲民眾從事水域遊憩活動，應充分瞭解或查詢當地水文、潮汐、海象等海氣象資訊，及做好相關安全評估與防護措施，並隨時注意身體與天候狀況，以維自身安全。