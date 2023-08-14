副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，今天在紐約出席僑宴，AIT主席羅森伯格以預錄影片致詞，把上次在台灣與三個政黨總統人選見面時，去了三個不同縣市體驗台灣文化跟傳統美食，例如逛夜市、走訪九份老街、體驗平溪天燈、漫步高雄愛河畔，「特別是與賴清德同遊台南，他是很棒的嚮導」。

羅森伯格透過近4分鐘預錄影片致詞跟大家說明，因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席。

她還提到說，3月上任兩次來台，受到盛情款待；更以「史上最緊密」形容美台夥伴關係指出，美台21世紀貿易倡議首批協定6月簽署後持續協商，美國期待台灣參加今年亞太經濟合作會議（APEC）。美國跨黨派國會議員代表團接連訪台，展現對台灣的濃厚興趣與支持。

她說，台灣是印太地區民主燈塔，也是美國致力支持區域與全球民主價值的關鍵夥伴。彼此在維護台海和平穩定上存有重大共同利益，這個承諾始終不變。

她還說，包括他們承諾支持台灣自衛能力，正如美台友誼歷久不衰、堅若磐石。

羅森伯格除了預祝賴清德及訪問團成員享受紐約過境，赴巴拉圭一路平安，也預告，不久之後在舊金山相會。

美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）致詞時指出，美國對台政策關鍵部分是鼓勵將台灣納入國際組織，鼓勵台灣持續與巴拉圭等外交夥伴往來；台灣人民值得參與國際社會，國際社會因應全球挑戰時也需要台灣的關鍵支持。