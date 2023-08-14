台積電進行全球布局，先後在日本及美國設廠，接下來將在德國興建22、28奈米車用晶片晶圓廠，然而歐美設廠成本較高讓投資人擔心效益不如預期，且德國電價比台灣貴不少，成本上升的狀況下，擔心毛利會下滑，引起熱烈討論，有內行人認為，歐美設廠的毛利一定比在台灣還低，位在地緣政治中心，台積電別無選擇，只能盡量取得政府補助，維持毛利水準。

台積電聯手博世（Bosch）、英飛淩（Infineon Technologie）和恩智浦半導體（NXP）在德國德勒斯登合資歐洲半導體製造公司（ESMC）總投資金額超過100億歐元，外傳德國政府補助約一半，台積電持有70%股權，其餘三家大廠各持有1%，預計2024年下半年開始建廠，2027年量產，由台積電負責營運。

網友在PTT論壇上發文表示，台積電在台灣生產的毛利率很高，但如果在德國生產晶片，毛利會高嗎？尤其德國人力很貴，電價也比台灣貴幾倍，「去那邊設廠真的好嗎？」

文章引起熱烈討論，許多人不看好能維持毛利，「只要不是奴台灣人，毛利都會低」、「去海外設廠毛利絕對會降很多」、「只有繼續在臺灣，毛利才會高」、「台積毛利率肯定要降的，只是程度差別」、「美德新廠熱呼呼，股價有噴嗎，沒有，這就是答案了。」

但有一些人認為，赴歐美設廠的考量不是能不能賺錢，而是台積電位於地緣政治中心的結果，「政府補貼就是維持毛利吧，不然人家幹嘛拿錢給你花」、「有時候是為了政治正確服務不得不的選擇」、「過去是不得已的，不是賺錢」、「台積電也不得不去啦，盡可能多要點補貼吧。」

對於台積電赴德國設廠的優缺點，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，成本與工會是台積電德國設廠可能面臨的兩大挑戰，但此舉有助於台積電深化與客戶的關係，擴展車用電子市場。