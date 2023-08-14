英國今天對準備前往瑞典的公民提出警告，由於反伊斯蘭活動人士焚燒可蘭經的行為激怒穆斯林，瑞典境內可能發生恐怖攻擊。

英國外交部在最新旅行建議中表示，瑞典當局已成功破獲一些密謀攻擊行動，並逮捕涉案嫌疑人。

旅行建議提醒民眾「此時應提高警覺」，還說恐怖分子極有可能試圖在瑞典發動攻擊，而外國人出入的地方都是潛在目標。

瑞典國家安全顧問藍德霍姆（Henrik Landerholm）在聲明中承認英國當局修改了旅行建議，重申自焚燒可蘭經事件以來，瑞典面臨的威脅有所增加。

藍德霍姆表示，瑞典駐伊拉克和駐黎巴嫩大使館在7月19日、8月9日相繼遇襲，8月1日則發生瑞典駐土耳其領事館一名僱員遭槍擊後，當局做出上述風險評估。

斯德哥爾摩當局根據言論自由保護規定，允許抗議人士焚燒可蘭經，而穆斯林將焚燒可蘭經視為褻瀆之舉。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120814