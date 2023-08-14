台中市潭子區85歲黃姓老嫗因患有思覺失調症，日前獨自出門遲未返家，警方獲報後協助找到人。黃婦自稱家裡有不乾淨東西，所以外出要找警察前往驅魔，且堅持要警察陪同返家察看，最後經警方確認家裡沒髒東西後才進屋，令人哭笑不得。

大雅警分局表示，12日18時許，頭家派出所警員林柏凱接獲報案稱其85歲黃姓母親下午出門至今尚未返家，因母親患有思覺失調症，常常會產生幻覺，擔心安危故報警協尋。

警方受理後立即調閱黃姓婦人離家時監視器畫面，沿途追蹤查訪，最終林員在距離派出所約500公尺處巷子內發現黃婦。經詢問，原來黃姓因犯病看到家裡有不乾淨東西，害怕待在家裡，想要找警察到家中協助驅魔，但不知派出所電話，所以出門一路詢問路人派出所地址後步行前往。

林員遂先將黃姓老婦帶至派出所休息，並連繫家屬撤尋帶回，讓警方哭笑不得的是，家屬到場後黃婦仍堅持要警方陪同返家察看，確認家裡沒有髒東西後才敢進屋，真的是把警方當成驅魔神探。

頭家派出所長劉凱萍表示，林員積極協尋黃姓婦人，尋獲後發揮為民服務精神陪同返家，建立良好警民信任關係，非常值得肯定；並呼籲若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。

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