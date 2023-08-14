發表在《中國艦船研究》重量級期刊上的一篇研究論文顯示，現有技術能探測到先進潛艦，而這發展恐怕會威脅美國的對海優勢地位。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，廣泛認為，美國有最難偵測的潛艦，它們裝備了精密的聲學和減振系統，以融入海洋背景噪音中。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）4月告訴CNN新聞網，「潛艦是美國對中國保有無可爭議優勢的領域」。

然而，中國科學院福建物質結構研究所的研究人員發現，一種超靈敏磁性檢波器能在很遠的距離外，就偵測到最先進潛艦的蹤跡。由鄒聖楠所帶領的團隊利用電腦模擬，以判斷是否可能偵測到核潛艦在高速巡航下所產生幾乎難以察覺的氣泡。論文中說，他們研究的成果「為潛艦的偵察和追踪提供了解決新方案」。

根據研究人員計算，潛艦氣泡產生的極低頻（ELF）信號可能比先進磁異常偵測器（magnetic anomaly detectors）的靈敏度強3—6個數量級。論文中說，而潛艦巡航難免產生氣泡，由於船體周圍的水動能增加，而壓力減少，會讓水流動得更快。

當壓力充分減少時，隨著部分水蒸發，就會在潛艦表面形成小氣泡。而隨著水繼續在艦體周圍流動，這些氣泡也會變大，並離開艦體表面，如後緣附近較高的壓力，則會導致氣泡爆裂，以致產生紊流和電磁特徵，也就是所謂的磁性流體力學（magnetohydrodynamic，MHD）效應。而紊流愈快，磁性流體力學電壓就愈強。

根據電腦模擬的結果顯示，「艦體的頭、尾和後部周圍，都能觀察到明顯的感應電場信號」。鄒聖楠和她的團隊說，他們的發現「也可以為高速潛艦電磁通信頻率的選擇提供參考」。