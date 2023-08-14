Chat GPT引爆生成式AI熱潮，AI新應用激增，吸引各大雲端伺服器品牌廠啟動建置AI伺服器軍備賽，由於AI伺服器所需電源瓦數自3000瓦起跳，對散熱風扇性能及可靠度要求嚴苛，高技術門檻亦推升風扇ASP。舉例來說，過往CPU平台每兩年就有一個明顯升級，每一個新平台功耗都不斷增加，因此CPU新平台都需要一顆符合新規格設計的風扇，因此每一次伺服器CPU新平台都會帶動風扇升級，進而推升ASP較前一世代增加約20%。

除Intel Eagle Stream與AMD Genoa新平台滲透率逐步攀高推升散熱風扇ASP，由於傳統型4U伺服器偏好8056單馬達風扇，但4U AI伺服器若用單馬達風量和風壓不夠，需要一顆更大的風扇，但空間有限無法由8公分直接放大到12公分，必須在厚度上做文章，將單馬達風扇變成雙馬達風扇，加上雙馬達設計及製造工藝難度高，進而大幅推升AI伺服器風扇平均單價(ASP)倍數跳增，而AI伺服器GPU散熱採用3D VC等，均成為散熱風扇廠業績大補丸。在車用方面，過去傳統燃油車散熱風扇應用多在汽車內裝座椅及中控系統等，隨著電動車及自駕車世代來臨，電動車三大核心「電池、電控及電機」系統對如何提高電源轉換效率、降低電子訊號干擾及熱耗，進而增加電動車續航哩程數成為各大車廠首要目標，讓扮演降低熱耗要角的車用散熱風扇新應用激增。

目前車用風扇等散熱產品新增應用包括：自駕系統中的MCU、行車電子控制系統ECU、車用充電器、充電板、無線充電、ADAS、LED車頭燈及車用照明、抬頭顯示器，以及電動車電源管理系統等，隨著電動車滲透率攀升，成為散熱風扇高成長的另一個推手。

在電競電源部分，目前電競電源持續朝高瓦特數發展，由於Nvidia 4090系列電源瓦數高達1200瓦，4080系列約1000瓦，即使是當前主流中低階產品4070系列及4060系列，電源瓦數分別約850瓦及750瓦，高瓦數趨勢亦推動電競風扇規格及ASP提升。

奇鋐挾設計及製造能力，不僅在AI伺服器散熱拿到不少案子，日前更傳出已順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，讓奇鋐營運有望從下半年一路好到明年。

奇鋐董事長沈慶行表示，3D VC有大有小，如果設計不是很特別，目前良率可以做到95%，加上3D VC的鰭片，良率也可以做到90%多，設計比較複雜的也可以做到70%至80%。

受惠於AI伺服器產品出貨放量，且美系客戶風扇機殼案子下半年會陸續出貨，沈慶行表示，第3季會比第2季好一點，但毛利率會上去比較多，第4季會比第3季好一些，如果現在開案的AI伺服器案子都順利拿到，明年會比今年好很多。

建準近幾年朝伺服器、家電、工業醫療及汽車產品發展，其中車用及伺服器產品都已見到佈局成效，受惠於AI伺服器需求強勁，第2季AI伺服器營收佔比從第1季的低個位數已拉升至近10%。

建準執行副總經理吳晉賜表示，AI伺服器接單是一個月比一個月強勁，預估AI伺服器營收佔比將逐季增加，由於AI伺服器跟一般伺服器風扇有明顯價差，且車用產品隨著新專案開始出貨，毛利率已有改善，未來整體車用毛利率有機會更健康，預期下半年毛利率仍有進步空間。

元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，目前車用電子產品包括：中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧風扇，並順利切入電動車供應鏈，交貨歐、美、中國Tier 1廠及車廠；在高速運算方面，元山客戶涵蓋技嘉(2376)旗下的技鋼等大廠，出貨風扇及散熱模組等產品，近期技嘉及英業達等受惠於AI伺服器熱燒，AI伺服器訂單大增，元山科技亦順利搭上AI伺服器浪潮，為營運增添新動能。

目前高速運算相關產品佔元山營收比重約20%，其中伺服器相關產品約佔高速運算產品的一半，在AI伺服器等高階運算需求強勁，以及車用風扇缺料問題解決，新案子出貨放量下，元山樂觀看待下半年及明年業績，元山預期，下半年業績將優於上半年，全年營收亦可望優於去年，明年亦會比今年好。至於力致除努力朝高階電競風扇佈局，亦努力往通訊及車載等非NB領域發展，目前電競筆電風扇的占比已超越消費性及商用筆電風扇，約佔50%左右，隨著產品組合優化，力致表示，第3季是傳統旺季，有機會跟隨往年趨勢比第2季好，今年獲利成長可望明顯優於營收。