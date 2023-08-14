警方從迷你倉庫起出蕭男行竊得來的贓款。（翻攝畫面）

蕭姓男子擔任保全員卻覺得恨丟臉，竟佯稱自己是特殊傭兵，將行竊得來的贓款當作是獎金。（翻攝畫面）

退役上尉當豪宅保全監守自盜 搬走貴婦屋主900餘萬現金

北市天母忠義街一處豪宅2日發生一起住宅竊盜，大樓的保全員因屋主信任，將鑰匙交給他代保管，竟堂而皇之入屋搬走900多萬現金。警方清查裝潢工人、裝電視、修水電等人，鎖定41歲蕭姓保全涉有重嫌，在他住處以及迷你倉庫等處起出600多萬現金，其餘贓款300萬用於還債，訊後依竊盜罪移送蕭男、蕭的江姓女友。

蕭姓保全2018年擔任國防部上尉軍官，因積欠債務遭軍方汰除，退伍後在忠義街一處豪宅擔任保全員，但他自覺職業不足為外人道，告訴女友自己是「特殊傭兵」，花錢不手軟，實則卻積欠大筆債務，8月2日見賴姓女屋主更衣室內紙箱，放有900多萬現金，上方用衣物蓋住，沒有任何防備，他萌生歹念，趁著裝潢工人出入，混水摸魚竊走現金不易遭識破。

賴姓女屋主常住台中，因先生從事貿易工作，時常往返台中、台北，5月底，以每月20萬承租60多坪的豪宅，近日開始裝潢、安裝電視、第四台將房子鑰匙交給保全，請保全代為看顧，裝潢完成後，再與先生一起入住，但沒想到上月31日將現金放在更衣室，忘記放入保險箱，2日即招致竊賊。

女屋主7日北上赫見紙箱內現金消失不見，立刻報警處理，警方自7月31日開始，清查入屋的人員，查知2日當天有11名工人出入，但蕭姓保全都陪在一旁，因而鎖定持有鑰匙蕭男，他的江姓女友則說，蕭男最近給她10萬，並稱因擔任傭兵出「特殊任務」，獲得一大筆獎金。

警方即逮捕蕭男，並在三重、南港的迷你倉儲分別起出200萬、250萬，女友的住處發現50萬，以及他自己住處110萬，剩餘贓款則用於償還債務，警訊後依法送辦。