影后妮可基嫚（Nicole Kidman）2006年與第二任老公凱斯厄本（Keith Urban）婚後育有兩女，長達近20年的婚姻生活中，一家四口相當幸福美滿，而演技精湛的她過往奪下金球獎、艾美獎視后時，都在致詞中提及感謝老公與兩個女兒Sunday和Faith的支持。近日，她與兩位愛女在機場被拍到，而大女兒的美貌也迅速成為熱議焦點。

多年來妮可基嫚為了兼顧繁忙的事業與家庭，常常搭乘飛機前往各地，她在今年七月底全家人一起返澳陪伴媽媽，在澳洲待了約一周的時間後，丈夫凱斯厄本前腳先行返美，隨後妮可基嫚帶著兩位女兒回家時，在機場的畫面也被捕捉。

📸 | nicole kidman at sydney airport, australia, on thursday (03) pic.twitter.com/qZChtLhFt7 — nicole kidman daily (@dailykidman) August 3, 2023

Nicole Kidman looks glamorous as she's reunited at Sydney airport with Keith Urban for Christmas https://t.co/HpY9mUM8Eh pic.twitter.com/AxbzhPUaM2 — lex scripta esq (@lexscriptaesq) December 22, 2019

從曝光畫面中可見，妮可基嫚多年來都保持凍齡狀態，即便一身黑還戴上鴨舌帽與墨鏡想低調，但依舊難掩巨星氣場，而跟隨在兩旁的女兒，分別是14歲的大女兒桑黛（Sunday Rose Kidman Urban）與12歲的二女兒費絲（Faith Magaret Kidman Urban）也長大許多，大女兒身高如今已經與180公分媽媽相差半顆頭，目測應該有170多公分，可說是高䠷小美女。

Nicole Kidman attempted to go incognito as she weaved through the airport with her and Keith Urban’s two daughters, Sunday and Faith.https://t.co/QFbzcE88M0 — news.com.au (@newscomauHQ) August 4, 2023

事實上，奧斯卡影后妮可基嫚23歲閃嫁湯姆克魯斯（Tom Cruise），10年後黯然離婚收場，而她與第二段與鄉村歌手齊斯．艾本（Keith Urban）的這段婚姻，屢次不被看好，但在外界質疑目光中，他們靜靜陪伴彼此走過低谷，她曾經透露「我很幸運擁有同樣從事藝術工作的另一半，他知道怎麼樣支持我。」，下戲後多虧老公和女兒帶來的溫暖，才能迅速抽離角色。