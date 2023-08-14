綜藝大姐大白冰冰是演藝圈孝親最佳代言人。（粘耿豪攝）

明亮（後排左一起）、孔鏘、白冰冰、尤娜、陳思瑋、Give Me Five少女隊（前排）用音樂，傳遞孝順正能量。（粘耿豪攝）

綜藝大姐大白冰冰日前派出陳思瑋、明亮、尤娜、Give Me Five少女隊等4組子弟兵，唱出孝順正能量，分別錄製上屆獲獎的4首歌曲、拍MV宣傳，白冰冰親自擔任音樂總監，坐鎮現場督導，呼籲：「希望這些歌曲能感動很多現在年輕人的心，可以多一通電話，每個禮拜多一次去探望父母。」

白冰冰是演藝圈孝親最佳代言人，她感慨很多年輕人因為住外面比較方便、自由，讓父母成為「假性的」獨居老人，希望大家盡所能多陪伴爸媽。她痛失愛女白曉燕26年，自嘲才是真正的獨居老人，卻一點也不孤單，身邊助理、子弟兵成群，「我覺得我子孫滿堂，想把他們教到一百分，所以該誇獎的時候誇獎，該罵的時候罵，我真的像媽媽一樣。」

她也提到「國民阿嬤」陳淑芳每天傳訊息問候早安晚安，她跟她說「姊姊我好忙，不能給妳回應，是不是不要傳長輩圖了」，陳淑芳回說自己獨居，看到她的貼圖代表還活著，「我沒有貼圖給妳的時候，妳要趕快來啊」，白冰冰才恍然大悟，原來這是現代老年人的自保之道。

Give Me Five少女隊平均14歲，青春有朝氣。（粘耿豪攝）

白冰冰帶著旗下藝人傳唱上屆獲獎歌曲，平均年齡14歲的Give Me Five少女隊演唱〈爸媽晚安〉，還自編俏皮手勢舞，白冰冰說該曲原是中版，因為5位美少女能唱能跳，特地請孔鏘改編成輕快版。由於青少年羞於對爸媽說愛，她直誇「想要說愛你，卻說成了爸媽晚安」這句歌詞非常棒，唱出年輕人心聲。

陳思瑋一首歌錄2、3個小時之久。（粘耿豪攝）

〈月亮走我也走〉描述夜晚思念爸爸的心情，從小渴望父愛的陳思瑋，曾在《我愛冰冰Show》邊唱邊演短劇，與劇中爸爸擁抱那刻，忽然爆哭也感動全場，「讓我想到我渴望的父愛」，他表示藉這首歌獲得溫暖與釋放，「它有點療癒我的心」，還爆料錄音過程中，白冰冰希望零瑕疵，一首歌錄2、3個小時之久，十分嚴格。

明亮覺得〈他們想你〉歌詞跟自己很像，唱起來格外有感觸。（粘耿豪攝）

明亮出社會後生活忙碌，跟父母疏於聯繫，覺得〈他們想你〉歌詞跟自己很像，唱起來格外有感觸；尤娜從小與外婆很親，演唱〈外婆的十萬個為什麼〉時，想起2年前離世的外婆，希望大家珍惜當下，再忙都要陪家人，哪怕只有一點丁點兒的時間。

尤娜希望大家珍惜當下，再忙都要擠出時間陪家人。（粘耿豪攝）

第3屆孝親獎主題定為「孩子你知道我需要什麼」，希望大家站在父母親的角度，思考「孝順」的真意，孝心是否貼近父母的心，孝心是否貼近父母的心。白冰冰也不忘推薦《我愛冰冰Show》的創作歌手趕快報名創作孝親歌曲，為節目爭光拿獎。